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Александр Козловский поздравил жителей Бежаниц, Порховского и Локнянского округов с годовщиной освобождения

С 81-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков жителей Бежаниц, Порхова, Порховского и Локнянского муниципальных округов поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Сегодня жители Бежаниц, Порхова, Порховского и Локнянского муниципальных округов отмечают священную дату — 81-ю годовщину освобождения своей малой Родины от немецко-фашистских захватчиков. Это день памяти, гордости и глубокого уважения к тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что на этих землях сражались герои, чьи подвиги навсегда останутся в истории.

«Их мужество, стойкость и самоотверженность стали примером для будущих поколений. Мы склоняем головы перед светлой памятью павших и выражаем бесконечную благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто внес свой вклад в Великую Победу. Сегодня наша задача — сохранить правду о тех героических событиях, передать потомкам уважение к подвигу воинов-освободителей и сделать все, чтобы мирное небо над нашей страной оставалось нерушимым. Дорогие земляки! Желаю вам мира, счастья, здоровья и благополучия. Пусть память о героическом прошлом вдохновляет нас на созидание, единство и укрепление нашей великой Родины!» - добавил Александр Козловский.

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