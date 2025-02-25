Общество

Общественная баня появится в Стругокрасненском округе по решению суда

Стругокрасненский районный суд рассмотрел гражданское дело по административному исковому заявлению исполняющего обязанности прокурора района к администрации муниципалитета о признании незаконным бездействия и обязании создать на территории муниципального округа общественную баню, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что деятельность органа местного самоуправления по обеспечению населения округа услугами общественной бани длительное время не соответствует требованиям федеральных законов «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Жалобы граждан на ненадлежащую работу бани поступали в прокуратуру неоднократно. По обращению местных жителей прокуратура проводила проверку и 18 сентября 2020 года внесла представление главе района об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране здоровья граждан, в котором указали на недопустимость закрытия общественной бани, необходимость соблюдения администрацией района предусмотренной законом обязанности по обеспечению населения услугами бани.

В адрес управляющего ЖКХ прокуратура направляла представления об устранении нарушений требований в области пожарной безопасности, требований санитарно-эпидемиологического и жилищно-коммунального законодательства.

Администрация и управляющий ЖКХ не уделили надлежащего внимания обозначенным вопросам и в сентябре 2024 года общественную баню закрыли, рассказали в прокуратуре. Из заключения строительно-технической экспертизы следует, что техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания бани оценивается как аварийное и не соответствует установленным нормам и правилам безопасности при дальнейшей эксплуатации, поэтому дальнейшая эксплуатация здания невозможна.

Суд удовлетворил административные исковые требования и. о. прокурора Стругокрасненского района в интересах жителей к администрации муниципального округа и признал незаконным бездействие администрации, выразившееся в непринятии исчерпывающих и своевременных мер по созданию на территории округа общественной бани.

На администрацию муниципального округа возложена обязанность создать баню и обеспечить жителей необходимым количеством банных помывочных мест из расчета не менее 3 помывочных мест на 1 тысячу населения в течение 1 года со дня вступления решения суда в законную силу.