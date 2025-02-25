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Общество

Пересмотр оценки нуждаемости семей в России: взгляд правительства и профсоюзов СОЦПРОФ

26.02.2025 13:35|ПсковКомментариев: 0

В России готовятся к значительным изменениям в системе социальной поддержки: правительство пересмотрит подход к оценке нуждаемости семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Новые правила призваны сделать помощь государства более доступной и адресной, охватив большее число граждан, нуждающихся в поддержке.

 

Суть изменений

По словам Мишустина, ключевым нововведением станет исключение сумм пособий на детей из расчета среднедушевого дохода семьи при оформлении социального контракта.

«Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки. Необходимые изменения в законодательство утверждены соответствующим постановлением», — пояснил глава правительства.

Это решение позволит многим семьям, ранее не попадавшим под критерии нуждаемости из-за формального учета детских выплат, получить доступ к дополнительным мерам поддержки.

Нововведение затронет порядка 118 тысяч домохозяйств по всей стране. Для реализации программы в ближайшие шесть лет регионам выделят около 100 миллиардов рублей. Особое внимание уделят многодетным семьям, а также участникам специальной военной операции и членам их семей — их приоритет закреплен на законодательном уровне. Координацию процесса доверили вице-премьеру Татьяне Голиковой, что подчеркивает значимость инициативы для социальной политики государства.

Взгляд профсоюзов: мнение СОЦПРОФ

Глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя изменения, подчеркнул необходимость учитывать реальные условия жизни людей: «Государство должно видеть не только цифры на бумаге, но и реальную жизнь семей. Если детские пособия исключают из дохода для расчета поддержки, это правильно — ведь эти деньги идут на детей, а не на роскошь. Главное теперь — чтобы система работала без бюрократии и дошла до каждого, кому она нужна». 

Эта цитата, отражающая позицию СОЦПРОФ, подчеркивает важность практической реализации реформы. Вострецов, как лидер профсоюзного движения, неоднократно акцентировал внимание на том, что социальная политика должна быть гибкой и ориентированной на человека, а не на статистику.

Значение реформы

Исключение детских пособий из доходов семьи — это не просто техническая корректировка, а шаг к более справедливому распределению ресурсов. Социальный контракт, который теперь станет доступнее, позволяет семьям не только получать выплаты, но и участвовать в программах переобучения, поиска работы или открытия малого бизнеса. Это особенно актуально для многодетных семей и семей участников СВО, где финансовая нагрузка традиционно высока.

Эксперты отмечают, что выделение 100 миллиардов рублей до 2030 года — это серьезный сигнал о намерении государства усилить поддержку населения. Однако успех реформы будет зависеть от прозрачности ее реализации и отсутствия бюрократических барьеров, о чем также говорят представители СОЦПРОФ.

Перспективы и ожидания

Пересмотр подхода к оценке нуждаемости — это часть более широкой стратегии правительства по снижению уровня бедности и поддержке семей с детьми. В сочетании с другими мерами, такими как выплаты на первенцев или материнский капитал, новая инициатива может стать важным инструментом повышения уровня жизни. При этом профсоюзы СОЦПРОФ намерены следить за тем, чтобы обещания властей не остались на бумаге.

В заключение можно сказать, что изменения, анонсированные Михаилом Мишустиным, открывают новые возможности для тысяч российских семей. Как отметил Сергей Вострецов, главное — это практическая польза для людей. Если реформа будет реализована эффективно, она станет еще одним шагом к построению справедливого общества, где поддержка доходит до тех, кто в ней действительно нуждается.

По материалам объединения профсоюзов России СОЦПРОФ

Теги: #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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