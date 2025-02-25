Общество

«PRO-ПРАВО»: Какую опасность таит в себе Интернет? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 февраля.

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Соколова продолжила разговор о кибербезопасности и о том, как защитить ребенка в Интернете. Она рассказала, какой опасности подвергают себя дети, размещая в Интернете ту или иную информацию.