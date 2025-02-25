Общество

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». До принятия закона предусматривалось, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

Продлить программу еще на пять лет - по 31 декабря 2030 года - ранее предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

С 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован, его размер составил 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей, пишет Интерфакс.