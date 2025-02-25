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Общество

Невыбранную квоту целевого обучения педагогов взяли на контроль в Собрании

26.02.2025 14:04|ПсковКомментариев: 0

Вопрос целевого обучения псковских педагогов обсудили депутаты во время заседания комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Почему предоставленная квота для целевого обучения наших граждан не была реализована? Вы разобрались, почему так произошло? 1 сентября этого года не так далеко. Необходимо, чтобы наши дети смогли спокойно получать профессию по целевому направлению по педагогической специальности в нашем Псковском государственном университете», — сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Гор Брутян ответил, что со стороны комитета все необходимы акты были предоставлены.

«Мы услышали эту проблему, я доведу до руководителя и до соответствующих сотрудников, которые занимаются данным вопросом, мы уточним, какие проблемы есть. Я сейчас не в курсе о проблемах, которые озвучиваются, информацией просто не располагаю. Но мы, безусловно, приняли вопрос, отработаем его и в ПсковГУ непосредственно уточним, какие у них проблемы. Потому как с нашей стороны все нормативные акры, финансирование были предусмотрены», - заявил Гор Брутян.

Игорь Дитрих предложил поднять этот вопрос позже, чтобы в текущем году такая ситуация не повторилась. Коллегу поддержал лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян.

«Как и сказал Игорь Иванович, мы эти вопросы не отпустим. Где был упущен момент, что столько человек не зарегистрированы на портале. Это школы, комитет или институт? Мы хотим, чтобы школы были укомплектованы в полном объеме. Еще раз говорю, что мы будем работать, чтобы мы понимали, кто не дорабатывает. Возьмите этот вопрос на особый контроль», – призвал Армен Мнацаканян.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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