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Общество

Иноагентам могут запретить быть представителями общественности в судах Псковской области

26.02.2025 15:08|ПсковКомментариев: 0

Внесение изменений в закон Псковской области «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Псковской  области» обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект закона предлагает дополнить закон области положениями о том, что представителями общественности не могут быть граждане, включенные в реестр иностранных агентов и имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

«Предлагаю Псковскому областному Собранию депутатов принять законопроект в двух чтениях», - сказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. 

Кроме того, приобретение представителем общественности статуса иностранного агента либо гражданства (подданства) иностранного
государства, либо получение представителем общественности вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, является основанием для досрочного прекращения полномочий такого представителя общественности.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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