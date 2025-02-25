Общество

«Разгуляй»: в четвёртый день Масленицы принято отдыхать и веселиться

На четвертый день Масленицы, который традиционно называется «Разгуляй», праздник достиг своего апогея. В этот день принято устраивать веселые гулянья, катания на санях и каруселях, а также массовые народные забавы. Гости угощаются блинами, медовыми пряниками и другими традиционными лакомствами.

Разгуляй знаменует собой середину масленичной недели — это время для радости и веселья перед предстоящим Великим постом. В разных регионах страны проходят ярмарки, где можно приобрести сувениры, попробовать национальные блюда и насладиться выступлениями народных коллективов. После прихода четвертого дня Масленицы на Руси запрещалось делать что-то по дому. Все должны были выходить развлекаться.

Особенно популярными становятся конкурсы и игры, такие как перетягивание каната, лазание на столб за призами и бой мешками. Эти забавы привлекают как взрослых, так и детей, создавая атмосферу всеобщего единения и радости.

Вечером многие семьи собираются вместе, чтобы продолжить празднование дома. Блины остаются главным символом дня, и каждая хозяйка стремится приготовить их особенно вкусными, экспериментируя с начинками и соусами.