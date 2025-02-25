Общество

Разрыв между пенсиями в регионах достиг 27 тысяч рублей

В феврале 2025 года, самые высокие пенсии по старости для неработающих граждан были назначены жителям Чукотского автономного округа — 47 тысяч рублей. Самые низкие пенсии были назначены жителям Кабардино-Балкарской Республики — 20 тысяч рублей. Таким образом, разница между максимальными и минимальными пенсиями составила 27 тысяч рублей.

Максимальная региональная пенсия оказалась в 2,35 раза выше, чем минимальная. Средний же размер выплат по старости по всей России на начало 2025 года составил 25 тыс. рублей.

Разрыв достиг максимального значения с 2021 года, когда начали публиковаться статистические данные. За четыре года разница увеличилась с 18 тысяч до 28 тысяч, то есть в 1,5 раза.

В топ по самым высоким пенсиям также вошли северные и дальневосточные регионы, такие как Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО. Антирейтинг вместе с КБР возглавили Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым, пишут «Известия».

Исполняющий обязанности гендиректора ФГБУ ВНИИ труда Минтруда Владимир Смирнов объяснил, что такой разрыв связан с тем, что пенсии напрямую зависят от зарплат. В районах Крайнего Севера к жалованью применяются районные коэффициенты, поэтому оклады там выше и, как следствие, больше пенсионных баллов.

При этом разница в уровне заработной платы между регионами Севера и Юга может достигать пятикратного размера, как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным Росстата, на ноябрь 2024 года самые высокие средние зарплаты были зафиксированы в Магаданской области (193 тыс. рублей в месяц) и на Чукотке (180 тыс. рублей), а самые низкие — в Ингушетии (39 тыс. рублей) и Чечне (41 тыс. рублей).