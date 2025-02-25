Общество

Почти 90% псевдоорганических продуктов в России выявили на маркетплейсах

Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах, в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер, рассказали в Роскачестве.

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«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайне — из 450 псевдоорганических продуктов более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», — сказали в Роскачестве.

Мониторинг Роскачества охватил 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Были проверены самые популярные маркетплейсы (Ozon, WB, «Мегамаркет» и «Яндекс.Маркет»); десять торговых сетей («Глобус», «ВкусВилл», «Ашан», Metro, «Перекресток», «Дикси», «Магнолия», «Лента», «Азбука вкуса» и Spar); а также один сервис доставки — Vprok и одна сеть магазинов алкогольной продукции — Winestyle, пишет РИА Новости.

Всего специалисты Роскачества выявили более 450 псевдоорганических продуктов. На их маркировке или в карточке использовались наименования organic, «органик» или «органический», но сертификата соответствия не было, пояснили в организации.

В Роскачестве уточнили, что большинство фейковой продукции — это импортные товары с маркировкой на английском языке и с использованием международных знаков органической продукции. Наиболее распространенные маркировки — «Organic», «Евролист» и «USDA».

В организации напомнили, что настоящий «зеленый» продукт должен быть внесен в реестр Минсельхоза, название товара должно совпадать с названием в реестре и сертификате, а сертификат на сайте должен иметь статус «Зарегистрирован».