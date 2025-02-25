Общество

Удельный вес женщин-преступниц в Псковской области составил 22,5%

Почти 3 тысячи преступников выявили в Псковской области за 2024 год. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Установлено 2 912 лиц, совершивших преступления. Наиболее активно в преступную деятельность вовлечены лица, не имеющие постоянного источника дохода и ранее совершавшие преступления (их доля среди выявленных лиц 62,2% и 58,6%, соответственно).

Удельный вес женщин-преступниц составил 22,5%. Каждое третье выявленное лицо совершило преступление в состоянии опьянения. 12,9% (377) установленных лиц совершили преступления в составе группы.