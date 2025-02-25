Общество

День открытых дверей проведет управление Минюста в Пскове 4 марта

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области проведет «День открытых дверей» по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам с участием судебных приставов-исполнителей управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и адвокатов Адвокатской палаты Псковской области 4 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста.

Граждане могут получить консультации по вопросам, относящимся к компетенции управления и службы судебных приставов.

Консультация состоится по адресу: город Псков, улица Ленина, дом 7, в помещении Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России». Время проведения: с 11.00 до 13.00.