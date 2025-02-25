Общество

В Псковской области и СЗФО отмечен рост числа преступлений с сфере оборота наркотиков

По итогам 2024 года наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как на территории Псковской области, так в целом по России и СЗФО. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Удельный вес указанных преступлений в общей структуре преступности составил 11,3% (в России 10,4%; в СЗФО 9,1%). Основной массив наркопреступлений выявляется сотрудниками органов внутренних дел (99%, 1029 преступлений).

Эффективны принимаемые меры по противодействию наркопреступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, число выявленных преступлений, совершенных в IT-сфере, возросло на 47,8%. Всеми правоохранительными органами выявлено 6 преступлений, связанных с организацией производства наркотиков, пресечена деятельность 5 подпольных нарколабораторий.