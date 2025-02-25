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Игорь Дитрих: У нас есть время, чтобы создать ветеранам СВО условия для адаптации к мирной жизни

Необходимо заранее готовить почву для успешной адаптации к мирной жизни участников специальной военной операции. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Псковские НКО смогут теперь получать гранты на проекты по адаптации участников СВО. Конечно, это важно. Хотя сейчас вернувшихся с СВО не так много, именно это дает нам время отработать все эти моменты, чтобы, когда будут массово возвращаться эти люди, мы могли им предложить трудоустройство в тех или иных органах власти, переучить их. Сегодня представителю УМВД задавали вопрос, готовы ли они принять этих ребят в свои ряды. Мы получили четкий ответ, что готовы. Но надо подготовиться к алгоритмам их принятия, к конкурсам, к психологическим адаптациям», – сказал Игорь Дитрих.

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Он уточнил, что Россия уже сталкивалась с ситуациями, когда огромное количество военнослужащих вернулось после Великой Отечественной войны или Афганской войны, и знает сложности адаптации бойцов к мирной жизни.

Напомним, расширен перечень видов деятельности, занятие которыми даёт право социально ориентированным некоммерческим организациям получать государственную поддержку. Речь идёт о деятельность СОНКО в области социальной адаптации и психологической поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей.