Общество

Псковские курсанты взяли наибольшее количество наград на межрегиональном патриотическом конкурсе

Более 200 студентов образовательных организаций Пскова, Великих Лук и Рязани, а также районов Псковской области и Республики Башкортостан приняли участие в конкурсе «Воины-герои 6-й роты и герои сегодняшнего дня», представив конкурсные работы – эссе, социологические опросы, исследовательские работы, видеосюжеты, мультимедийные презентации, рассказы и стихотворения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

Награждение победителей и призеров конкурса, организатором которого выступили Псковский воинский храм святого князя Александра Невского и военно-патриотическое движение хутор «Казачий дозор», состоялось в Доме офицеров областного центра.

Организаторы мероприятия особо отметили активное участие в нем курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России, качество их творческих работ, демонстрирующее высокий уровень подготовки и глубокое понимание темы конкурса.

Победителем в номинации «За личное отношение» стала курсант Дарья Калбукова. В номинации «Значение воинского подвига» победу одержала курсант Елена Кислова. Обе девушки также завоевали первое место в конкурсе презентаций.

Лучшее эссе – у курсантов Сюзанны Морозовой и Юлии Яровой. В социологическом опросе лидировали Полина Яковлева и Ирина Милица, которые также вместе с Сюзанной Морозовой и Ириной Крольман победили в номинации «Исследовательская работа».

Кроме того, Ирина Милица получила Гран-при в номинации «Рассказ», а Полина Яковлева заняла в ней первое место, они же стали первыми в номинации «Стихотворение».

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России Елизавета Родина и Анастасия Кондратенко стали призерами конкурса.