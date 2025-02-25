«Три мудреца»: Наша жизнь после СВО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 февраля.
Ключевая тема, которую сегодня обсудили «мудрецы» - «Наша жизнь после СВО».
Что будет с экономикой? Отменят ли санкции? Вернутся ли западные компании?
Как встроить в мирную жизнь тысячи людей, вернувшихся с фронта?
Стоит ли откручивать «гайки» во внутренней политике?
Нужно ли возвращать релокантов в страну и на каких условиях?
Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.