Общество

Банки обяжут выявлять сотрудников-соучастников мошенников при оформлении кредитов

На заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансового рынка Центробанка России было одобрено предложение о необходимости выявления сотрудников банков, которые могут сознательно или непроизвольно содействовать мошенникам в оформлении кредитов на жертв.

В настоящее время отсутствует четкий механизм, обязывающий банки выявлять таких работников и применять к ним меры. В связи с этим на заседании было предложено разработать рекомендации для финансовых организаций, которые помогут им в подготовке внутренних регламентов.

Согласно предложению, в регламентах должно быть предусмотрено проведение внутреннего расследования по каждому инциденту, связанному с выдачей кредита под воздействием мошенников. Банк будет обязан в течение определенного времени изучить всю процедуру выдачи, включая опрос сотрудников, просмотр записей с видеокамер и анализ результатов скоринга, пишут «Известия».

«В ходе исследования будут изучаться характер поведения человека, диалог, сопутствующий подаче заявки, подписанию договора и получению денег, а также сроки принятия решения кредитной организацией», — пояснил один из участников заседания.

Эта инициатива направлена на реализацию закона по противодействию кредитному мошенничеству, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Закон содержит набор мер, которые банки должны реализовать, чтобы предотвратить выдачу заемных средств без согласия клиента или под влиянием социальной инженерии.

Авторы предложения также опирались на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Уральском форуме, где она подчеркнула необходимость введения персональной ответственности за недостатки в антифрод-процедурах банков.