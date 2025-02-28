Общество

Программу капремонта в детских лагерях расширили на спортзалы и секции

Спортивные залы в летних детских лагерях, а также помещения для кружков и секций включены в программу капитального ремонта детских оздоровительных учреждений. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Начнем с вопроса, который касается наших детей и молодежи. По поручению президента продолжаем создавать в регионах всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы они учились в комфортных условиях, а также познавательно и с пользой для здоровья проводили свои каникулы. Такую работу мы ведем в рамках профильного федерального проекта: возводим некапитальные строения для размещения ребят, ремонтируем столовые, медпункты в организациях детского отдыха и оздоровления. Правительство приняло решение о расширении этой программы», - отметил глава кабмина.

Отныне, по его словам, программа включает модернизацию и приведение в надлежащее состояние пространств для дополнительного образования детей. «Это залы для занятия спортом, творчеством, для кружков, секций, для чего внесены изменения в правила предоставления регионам субсидий из федерального бюджета на эти цели», - уточнил Мишустин.

До сих пор федеральные средства можно было использовать только для модернизации столовых и медицинских пунктов, пишет ТАСС.