Программу капремонта в детских лагерях расширили на спортзалы и секции

«Очень важно, чтобы время, которое ребята проводят в детском лагере, было для них интересным и насыщенным. И чтобы у них оставались положительные впечатления о проведенном отдыхе, - резюмировал председатель правительства.
Спортивные залы в летних детских лагерях, а также помещения для кружков и секций включены в программу капитального ремонта детских оздоровительных учреждений. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Отныне, по его словам, программа включает модернизацию и приведение в надлежащее состояние пространств для дополнительного образования детей. «Это залы для занятия спортом, творчеством, для кружков, секций, для чего внесены изменения в правила предоставления регионам субсидий из федерального бюджета на эти цели», - уточнил Мишустин.
До сих пор федеральные средства можно было использовать только для модернизации столовых и медицинских пунктов, пишет ТАСС.
«Очень важно, чтобы время, которое ребята проводят в детском лагере, было для них интересным и насыщенным. И чтобы у них оставались положительные впечатления о проведенном отдыхе, - резюмировал председатель правительства.