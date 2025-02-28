Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» с Натальей Исаковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Ведущий Олег Добрынин подведет с ней итоги работы архива за 2024 год и обсудит планы на этот год. Он объявлен президентом России Годом защитника Отечества. К тому же в мае мы отметим 80-летие Великой Победы. Как Государственный архив готовится к этой знаменательной дате? Как будет отмечать Год защитника Отечества реготделение Российского исторического общества? Планируется ли в год 80-летия Победы как-то изменить экспозицию Музея оккупации, находящегося в ведении Госархива?

Об этом и многом другом - в эфире.