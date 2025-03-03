Общество

Более 100 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у

граждан провели сотрудники подразделений

лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской

области с 24 февраля по 2 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Росгвардейцы выявили 21 административное правонарушение, из которых 2 правонарушения в области частной охранной деятельности, изъяли 18 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

В Росгвардии напомнили, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, нужно обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в разделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы также можно подать через портал государственных услуг.