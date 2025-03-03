Т1 ИИ и «ОТР 2000» объявили о расширении стратегического партнерства

Т1 ИИ и компания «ОТР 2000» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки ИИ-решений. Меморандум о сотрудничестве предполагает совместное развитие проектов в области больших данных с использованием нейросетевых технологий, в том числе создание индустриальных систем, опирающихся на инструменты распознавания речи и изображений, сообщили Псковской Ленте Новостей в холдинге Т1.
В соответствии с общей стратегией развития российских ИТ-технологий, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных» и программы «Цифровая экономика», российские лидеры в сфере ИТ-разработки и ИТ-интеграции приняли решение объединить экспертизу в реализации сложных инновационных проектов в корпоративном сегменте. Цель сотрудничества — создание актуальных для отечественного рынка ИТ-продуктов, реализованных на базе современных методов моделирования и технологий машинного обучения, разработка новых сценариев их применения и повышение общей цифровой зрелости бизнеса. Компании в том числе планируют проводить тестирования программно-аппаратных комплексов для выполнения ресурсоемких вычислений и обмениваться результатами апробации новых технологий в сфере ИИ.
«В «ОТР 2000» накоплена отраслевая экспертиза по целому ряду направлений: мы анализируем области, которые ранее закрывались организационно-распорядительными мерами и частично автоматизацией, выявляем в них новые возможности по перестройке подходов с извлечением дополнительной эффективности посредством использования технологий ИИ. Благодаря партнерству с Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) мы расширяем спектр продуктов и подходов для внедрений, дополняя его решениями по распознаванию и синтезу речи (TTS), платформенными технологиями машинного обучения (ML Platform) и компьютерного зрения (CV). Конечная цель совместных усилий Т1 ИИ и ООО «ОТР 2000» – это повышение доступности передовых технологий и их адаптация под отраслевые задачи в рамках цифровой трансформации государства и бизнеса», – прокомментировал договоренности Алексей Нутрецов, управляющий директор по стратегическому партнерству ООО «ОТР 2000».