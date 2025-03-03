Общество

«Росгосстрах» получил наибольшее количество позитивных отзывов клиентов

Страховая компания «Росгосстрах» стала лидером по количеству позитивных упоминаний в отзывах клиентов по самым разным видам страхования. Об этом сообщает маркетинговое агентство «Ашманов и партнеры», которое провело исследование на основе отзывов клиентов ведущих страховых компаний России.

Количество упоминаний «Росгосстраха» в сети в публикациях и постах, которые максимально похожи на отзывы страхователей, составило 76 тыс. (это 23% от всех отзывов клиентов о страховых компаниях), а число просмотров этих же публикаций и постов превысило 123 млн. При этом доля позитивных упоминаний «Росгосстраха» достигла почти 6% — это второе место среди всех страховых компаний, участвовавших в исследовании.

Основными поводами для положительных отзывов стали упоминания «Росгосстраха» в страховых рейтингах (21%), качество предоставляемых услуг (19%) и общественная деятельность компании (10%).

Согласно данным внутреннего отчета компании*, средний рейтинг «Росгосстраха» на ключевых интернет-площадках вырос по итогам 2024 года на 12%, благодаря эффективной обработке личных обращений клиентов на таких платформах как Отзовик, Banki.ru, Sravni.ru, asn-news, i-recommend и др. Ежемесячно пользователи оставляют в среднем 600 положительных сообщений о «Росгосстрахе» на различных ресурсах.