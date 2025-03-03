Общество

Псковские волонтеры отмывают птиц от нефти в Краснодарском крае

Делегация волонтёров из Псковской области работает в Краснодарском крае. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Наши ребята участвуют в очистке пляжей от разлившегося мазута. А ещё помогают отмывать от нефтепродуктов птиц, которые пострадали от произошедшей катастрофы. От всей души благодарю команду добровольцев! Вместе со всей страной, справимся», - написал губернатор.

В зоне ЧС волонтёры будут работать до 6 марта.

Напомним, на устранение ЧП в Анапе отправились 10 волонтеров из Псковской области.

Смотрите также На устранение ЧП в Анапе отправятся 10 волонтеров из Псковской области

В зоне ЧС ранее уже работали псковичи. В частности, ведущий программы ПЛН-FМ «Экосреда» Сергей Елизаров.

Смотрите также Ведущий программы ПЛН FM «Экосреда» Сергей Елизаров помогает в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.