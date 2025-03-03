Общество

Сервисы назвали самые популярные цветы на 8 Марта

Наибольшим спросом перед 8 Марта пользуются тюльпаны и розы, также популярны орхидеи и цветы в виде луковиц, рассказали в сервисах по продаже цветов.

Наибольшим спросом на 8 Марта пользуются монобукеты: их приобретают в три раза чаще, чем авторские композиции из нескольких видов цветов, рассказала операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова.

«Это можно объяснить популярностью тюльпанов, которые, как правило, и продаются в монобукетах. Среди самых востребованных цветов сейчас — французские розы, пионовидные розы, гортензии и альстромерии. Стабильно популярны букеты с ирисами и гвоздиками (также известны как диантусы). В праздничные периоды, как правило, лидируют классические розы и их сочетания с сезонными цветами», — сказала она.

Также, по ее словам, увеличиваются продажи альтернативных букетов, в том числе сухоцветов и растений в горшках.

Средний чек на букет цветов перед 8 Марта составит 4 тыс. руб. по России и около 5 тыс. в Москве, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Традиционно в топе по объему продаж перед 8 Марта — букеты из роз, тюльпанов и гипсофилы, следует из данных «Авито». Замыкают пятерку лидеров букеты из хризантем и долгоиграющие букеты из сухоцветов, пишут «Известия».

«Если сравнивать продажи цветов за последние десять дней с аналогичным периодом прошлого года, то сильнее всего выросли продажи орхидей, эустом и гортензий, это тренд текущего сезона», — отметили в сервисе.

Кроме того, в этом году популярны луковичные растения в различных емкостях, такие как гиацинты, которые распускаются постепенно, добавила основатель проекта Enso Flowers Анастасия Новоженина.