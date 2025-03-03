В Госдуме рассказали, кто имеет право выйти на досрочную пенсию в 2025 году

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов рассказал, какие существуют основания для назначения досрочной пенсии в 2025 году, кто имеет право выйти на пенсию досрочно, как оформить досрочную пенсию и можно ли работать, оформив себе досрочную пенсию.

Работники вредных производств, военные и жители Крайнего Севера

Основной принцип назначения досрочной пенсии - в том, что определенные категории граждан могут выйти на заслуженный отдых раньше установленного возраста по причине специфики их труда, состояния здоровья или социального положения, пояснил он. Законодательство выделяет две категории работников, трудящихся в сложных условиях. «Первая категория включает граждан, занятых в особо тяжелых и вредных производствах, таких как подземные горные работы, металлургия, химическая и угольная промышленность, нефтепереработка и полиграфия. Женщины из этой группы могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии стажа не менее 15 лет, а мужчины - в 50 лет при общем стаже не менее 20 лет. Вторая категория объединяет работников с тяжелыми условиями труда, таких как металлурги, химики, нефтепереработчики и представители других промышленных отраслей. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, если их общий стаж составляет не менее 20 лет, мужчины - в 55 лет при стаже от 25 лет», - рассказал Гаврилов.

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов имеют право на досрочную пенсию при выполнении условий по стажу и пенсионному коэффициенту. «Мужчины, проработавшие в таких условиях не менее 15 лет, и женщины с северным стажем от 20 лет могут выйти на пенсию на пять лет раньше. Для них общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Женщины, имеющие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже 20 лет и не менее 12 лет работы в северных районах», - пояснил парламентарий.

Право на досрочную пенсию также имеют военнослужащие, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, пожарные, а также космонавты и летчики на государственной или военной службе. «Военнослужащие могут выйти на пенсию при выслуге 20 лет, либо при достижении 45 лет при наличии 25 лет стажа, из которых 12,5 лет должны приходиться на военную службу», - указал Гаврилов. Граждане, имеющие длительный страховой стаж, тоже могут оформить пенсию досрочно. «Для женщин этот порог составляет 37 лет, для мужчин - 42 года. В этом случае пенсионный возраст уменьшается на два года. Это правило распространяется и на безработных предпенсионеров, если их увольнение произошло не по их вине», - рассказа парламентарий.

Многодетные матери, педагоги, врачи и инвалиды

Многодетные матери также могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию. «Женщина, имеющая троих детей, получает возможность выхода на пенсию в 57 лет, четверых - в 56 лет, а при наличии пяти и более детей - в 50 лет. Минимальный страховой стаж в 2025 году составляет 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент должен быть не ниже 30», - разъяснил глава комитета.

Работники медицины и образования имеют право на пенсию по выслуге лет: для педагогов требуемый стаж составляет 25 лет. Врачи и медицинские работники в сельской местности могут выйти на пенсию при стаже 25 лет, а городские медики - после 30 лет работы. «Творческие работники, такие как артисты балета, театра и цирка, выходят на пенсию досрочно при стаже от 15 до 30 лет, в зависимости от специфики профессии», - уточнил Гаврилов.

Граждане с инвалидностью имеют право на досрочную пенсию в зависимости от категории заболевания. «Лица, получившие инвалидность в результате военной травмы, могут выйти на пенсию при стаже 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины). Инвалиды I группы по зрению - при стаже 15 лет (мужчины) и 10 лет (женщины)», - рассказал он.

Как оформить досрочную пенсию

Для оформления досрочной пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России. «В число обязательных документов входят паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки, подтверждающие право на досрочное назначение пенсии. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие особые основания, например, свидетельства о рождении детей для многодетных матерей или медицинские заключения при выходе на пенсию по состоянию здоровья. Решение о назначении пенсии принимается в течение десяти рабочих дней, однако этот срок может увеличиваться в случае необходимости дополнительного рассмотрения или запроса недостающих сведений», - сообщил Гаврилов.

Размер досрочной пенсии рассчитывается по стандартной формуле: фиксированная выплата плюс стоимость индивидуальных пенсионных баллов. «В 2025 году базовый размер фиксированной выплаты составляет 8908 рублей, а стоимость одного пенсионного балла установлена в размере 145,69 рубля. При этом дополнительные надбавки предусмотрены для лиц, проработавших в районах Крайнего Севера, а также для пенсионеров, имеющих иждивенцев», - пояснил депутат.

Отказы в назначении досрочной пенсии возможны при недостаточном стаже, отсутствии подтверждающих документов или несоответствии заявленных условий фактическим требованиям, пишет ТАСС.