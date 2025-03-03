Общество

«Изумрудную свадьбу» отпраздновала супружеская пара в Псковском районе

Супруги Малютины из Псковского района отпраздновали 55-летие совместной жизни, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далаее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Людмила и Иван Малютины проживают в деревне Загорицы Писковичской волости.

«Эта знаменательная дата – яркий пример крепкой и любящей семьи, которая 21 год назад нашла свой дом на нашей земле, переехав из Караганды», - рассказала Наталья Федорова.

Как сообщила глава района, Людмила Малютина, помимо обязанностей по дому и приусадебному участку, увлекается вышивкой, на стенах дома расположена галерея её работ. Обширная домашняя библиотека свидетельствует о богатом внутреннем мире супругов и их интересе к чтению, заметила Наталья Федорова. Дочь и внучка всячески помогают супругам, весной украшая сад яркими цветами, превращая его летом в настоящую оранжерею.

«Рада поздравить Людмилу Андреевну и Ивана Федоровича с изумрудной свадьбой! 55 лет – это большая жизнь, наполненная радостями и трудностями, заботами и взаимным уважением. Пусть в вашем доме царит мир, взаимопонимание и благополучие. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и радости жизни - с праздником!» - заключила Наталья Федорова.