Общество

«Песенку мамонтенка» включат в псковских школах в марте вместо звонков

Министерство просвещения Российской Федерации совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий реализует проект «Музыка вместо звонков». В рамках проекта в честь Международного женского дня в марте школьные звонки заменят трогательными мелодиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Вместо привычного звонка ученики Псковской области слушают такие песни, как «Песенка мамонтенка», «Мама – первое слово», «Солнечный круг» и другие.

Напомним, проект «Музыка вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года. Каждый месяц школьники знакомятся с новыми музыкальными произведениями.