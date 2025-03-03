Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов

Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период – один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужен, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста», - сказал Кравцов на заседании организационного комитета всероссийского конкурса «Родная игрушка».
Он отметил, что в стране до сих пор продаются игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским. В связи с этим необходим механизм доведения игрушек конкурса «Родная игрушка» в магазины.
Организационный комитет всероссийского конкурса «Родная игрушка» организован российским обществом «Знание» совместно с «Движением первых».
На мероприятии планируют утвердить до 225 концепций игр и игрушек, которые пройдут в следующий этап конкурса. По 45 проектов в каждой из пяти номинаций конкурса, включая такие как «сюжетно-образная игрушка», «настольная игра», «техническая и технологическая игрушка», «конструктор и сборная модель» и «мультимедийный проект».
Следующим этапом для участников станет создание моделей игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая, пишет РИА Новости.