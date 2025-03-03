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Псковское отделение Союза писателей РФ выражает соболезнования в связи с кончиной Ирены Панченко

Псковское отделение Союза писателей России выражает соболезнования в связи с кончиной драматурга, поэта, художника Ирены Панченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото: Ирена Панченко / «ВКонтакте»

«Псковское отделение Союза писателей России с прискорбием сообщает о тяжелой утрате, постигшей писательскую организацию: ушла из жизни наш коллега, товарищ, друг Ирена Язеповна Панченко, член Союза писателей России с 1992 года. Невосполнимая потеря! Более тридцати лет Ирена Язеповна была душой писательского сообщества, его движущей силой. Десятки молодых дарований она привела в литературу, личным примером показывая, что значит быть настоящим русским писателем. Сотни книг увидели свет благодаря ее энтузиазму и энергии», - подчеркнул председатель регионального отделения Союза писателей России в некрологе.

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Он отметил, что Ирена Панченко всегда являлась желанным гостем в библиотеках и школах области, где не только выступала как поэт, но проводила мастер-классы с начинающими авторами.

«Много лет Ирена Язеповна организовывала и проводила творческие встречи в литературной гостиной в Псковском культурном центре на Рижском, 64, которые навсегда останутся в памяти псковичей. Поэт, публицист, драматург, художник, педагог – мере ее таланта и вкладу в современную литературу и культуру в целом еще будет дана должная оценка, потому что "большое видится на расстоянии". Но уже сейчас мы можем сказать, что именно на таких людях держалась и держится русская литература! Мы гордимся, что она была рядом с нами, шла рука об руку, учила, наставляла, вдохновляла! Теперь ее творческое делание продолжат ее ученики и последователи! Царствие Небесное нашему дорогому другу и рабе Божией Ирине (по святцам)! Вечная память!» - добавил Игорь Смолькин от имени псковских писателей.