Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить не о премьере очередного ресторанного проекта, а о хорошо знакомом уютном кафе, которое многие годы является фаворитом псковичей - кафе «Моя Италия».

Насколько сложны в приготовлении блюда итальянской кухни, как происходит выбор блюд для составления меню, какие фирменные десерты можно попробовать только в «Моей Италии», какие приятные бонусы и специальные предложения предусмотрены для посетителей и будет ли «Моя Италия» расширяться? На эти и многие другие вопросы ответит директор ресторана Николай Смирнов.