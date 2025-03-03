Общество

Более 64 млн рублей выделено на капремонт детского сада «Колобок» в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход капитального ремонта детского сада №54 в Пскове 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Работы в саду уже начались. Подрядчик зашёл на объект вчера. Дети переведены в два других детских сада. Ранее в детском саду капитальный ремонт не проводился.

«Для кровли уже завозят материалы», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.

В саду заменят окна и двери.

«Сейчас закрыт один блок детского сада, летом закроем его полностью», - пояснил глава города.

В капитальный ремонт также входит закупка мебели, в том числе и для пищеблока.

Заведующая детским садом Галина Цыганова пояснила, что дошкольное учреждение является комбинированным, поскольку в нем есть группы также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия по капитальному ремонту в рамках национального проекта «Семья» в здании детского сада №54 «Колобок» (здание 1987 года постройки) запланированы в 2025 году в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством просвещения РФ и правительством Псковской области.

Срок окончания работ - до 1 сентября 2025 года. Общий объем финансирования – 64 040 303 рубля.

В рамках контракта планируется проведение ремонта фасадов, входных групп, замена оконных и дверных блоков, замена кровельного покрытия, замена инженерных сетей.