Общество

В Госдуме предупредили ветеранов об угрозе мошенничества с выплатами

Никакие коды для получения выплат ветеранам называть не надо, они производятся в проактивном режиме. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила во вторник, 4 марта, предупреждая о действиях мошенников.

«Еще раз хочется предупредить, что если вдруг кто-то звонит, просит какие-то коды назвать, ни в коем случае этого делать нельзя. Наш социальной фонд всё выполняет в проактивном беззаявительном порядке», — подчеркнула депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Бессараб добавила, что каждый регион подготовил свои подарочные суммы для ветеранов.