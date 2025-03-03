Общество

Псковских просветителей приглашают стать участниками юбилейного сезона проекта Знание. Премия

Российское общество «Знание» объявило о запуске пятого сезона главной просветительской премии страны «Знание. Премия». Приём заявок продлится до сентября на официальном сайте организации. Зарегистрировать можно себя, свои проекты, а также других лиц, внёсших значительный вклад в просвещение в 2024-2025 годах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Церемония награждения лауреатов четвёртого сезона прошла в конце февраля в Национальном центре «Россия». К гостям и участникам обратился председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что число людей, распространяющих знания и правду, увеличивается, и их авторитет в обществе растёт.

«За несколько лет количество участников Знание. Премия выросло в шесть раз. В этом сезоне среди номинантов — представители 56 стран мира и почти всех континентов, не участвуют только Австралия и Антарктида», — подчеркнул Сергей Кириенко.

На церемонии был дан старт приёму заявок на новый сезон просветительской премии «Знание».

В этом году премия будет вручаться в 18 номинациях, включая несколько новых. Так, к Году защитника Отечества, объявленному указом Президента РФ, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Претендовать на звание лучшего в этой номинации могут проекты и просветители, которые популяризируют подвиги защитников нашей Родины, героическое прошлое и настоящее страны, а также способствуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.

В 2025 году главная просветительская награда также впервые будет вручена в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей».

Номинация «За вклад в просвещение в сфере „История и политика“» объединит просветителей и проекты, которые способствуют популяризации знаний в профильных областях, а номинация «За вклад в просвещение в сфере „Обучение и наставничество“» — тех, кто стремится развивать культуру обучения и наставничества, создавать условия для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями.

Номинации «За просветительскую деятельность в школе», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» и «Советник — просветитель» будут преобразованы в одну номинацию — «За просветительскую деятельность в образовательной организации».

Более того, в рамках Знание. Премия впервые пройдет региональный этап, благодаря которому просветительские проекты и просветителей отметят на уровне субъектов.