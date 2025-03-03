Общество

На «Госуслугах» запустят пилот «Электронной книги отзывов»

Пилот сервиса «Электронная книга отзывов и предложений» планируется запустить на «Госуслугах» в 2025 году, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, уточнив, что это станет аналогом бумажных книг, где граждане оставляют отзывы об услугах и товарах.

«Дмитрий Григоренко поручил Роспотребнадзору совместно с Минцифры России проработать вопрос размещения сервиса «Электронная книга отзывов и предложений» в личных кабинетах на портале «Госуслуг». Это поручение было дано в рамках рассмотрения программ цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств на 2025 и плановый период 2026-2027 годов», - сообщили в аппарате.

Отмечается, что сейчас прорабатывается сценарий для решения жизненных ситуаций граждан, связанных с туристическими услугами и работой туроператоров. Ожидается, что к концу 2025 года 15% туроператоров и субагентов подключаться к сервису.

По мнению вице-премьера, такой сервис необходимо реализовать как можно быстрее, чтобы от пилотного проекта по туриндустрии перейти к другим сценариям «Книги отзывов и предложений», связанных с потребительской сферой.

В свою очередь сервис позволит сократить срок рассмотрения обращений, поданных через «Госуслуги» в четыре раза - с 30 до 7 дней. Также увеличится число коллективных исков, что позволит предотвратить убытки потребителей, связанных с разрешением жизненных ситуаций, на 50 миллионов рублей.

«Электронная книга отзывов и предложений станет аналогом подобных бумажных книг, которые предприниматели размещают в своих торговых точках. В первую очередь, сервис будет актуален для цифровых платформ. Например, он концептуально согласуется с проектом закона «О платформенной экономике», - добавили в аппарате. Сейчас этот законопроект готовится к внесению в Госдуму.

На данный момент одобрены программы цифровой трансформации на 2025 и плановый период 2026-2027 годов для 36 федеральных министерств и ведомств. Программы содержат мероприятия, направленные на поэтапную цифровизацию министерств и ведомств: замену устаревшего парка компьютеров на отечественные современные, импортозамещение программного обеспечения, развитие и повышение защищенности информационных систем, повышение качества и доступности обрабатываемых данных, пишет РИА Новости.