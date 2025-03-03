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Общество

В Псковской области на 54% чаще стали приглашать на работу соискателей старше 40 лет – аналитики

05.03.2025 11:21|ПсковКомментариев: 0

Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 209 млн приглашений на вакансии, которые работодатели отправили россиянам за 2024 год, и выяснили, соискатели какого возраста в Псковской области пользуются наибольшим спросом на российском рынке труда.

В целом по РФ за последний год работодатели направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии – это на 74% больше, чем в 2023 году. При это само по себе количество вакансий год к году увеличилось в среднем на 19%. В свою очередь жители Псковской области, по данным hh.ru, за весь 2024 год получили более 213 тыс. приглашений на разные вакансии. За год работодатели региона стали приглашать на работу местных жителей на 35% чаще.

«Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей. Если в 2023 году на одно резюме приходилось в среднем по 3,4 приглашения от работодателей, то в 2024 году – уже по 5,6. В Псковской области динамика чуть менее выраженная: в среднем на одно резюме приходится порядка 1,8 приглашений на работу от компаний. Людей на рынке труда не становится больше, и конкуренция за сотрудников нарастает. Компании начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели Псковской области стали на 117% чаще звать на вакансии людей старше 40 лет», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Так, в целом по РФ 2024 году соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 млн приглашений на вакансии, что на 92% больше, чем в 2023 году. Соискатели 51-60 лет получили 8,5 млн приглашений (+95% год к году), от 61 года и старше – 1,3 млн приглашений (+106%).

В свою очередь в Псковской области число приглашений на работу для кандидатов от 40 до 50 лет достигло 28 тыс., что на 54% больше, чем за весь 2023. Местные кандидаты в возрасте от 50 до 60 лет получили более 9 тыс. приглашений на работу, что также на 63% больше, чем два года назад. А старшая возрастная группа (от 60 лет и старше) получила около 1,5 тыс. приглашений на работу, что на 38% превышает показатели 2023 года.

В то же время количество приглашений, полученных подростками региона (14-18 лет), составило 12 тыс. – падение год к году на 3%. Количество приглашений на вакансии, отправленных соискателям в возрасте от 19 до 30 лет, по сравнению с 2023 годом выросло на 34% и составило 104 тыс., в возрасте от 31 до 40 лет – на 38%, составив 59 тыс.

«Костяк» рынка труда Псковской области по-прежнему составляют соискатели 19-30 лет и 31-40 лет, причем в близких друг к другу пропорциях – на них приходится по 46% и 29% от общего количества резюме за 2024 год. 14% резюме принадлежит людям 41-50 лет, 5% – подросткам (14-18 лет). Меньше всего на рынке труда представлены кандидаты 51-60 лет и пожилые люди старше 60 лет – по 5% и 1% соответственно.

Однако распределение резюме соискателей по возрасту в Псковской области не пропорционально приглашениям на вакансии со стороны компаний. Так, основной интерес работодателей сосредоточен в когорте 19-30 лет – на этих людей приходится половина (49%) приглашений на собеседования. Категория тридцатилетних заметно уступает: на возраст 31-40 лет приходится только 28% приглашений. Еще 13% приглашений были отправлены людям 41-50 лет, 6% – 14-18 лет и 4% – 51-60 лет. На соискателей старше 60 лет приходится 1% от всех приглашений на вакансии.

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к людям в возрасте 41-50 лет, вошли «Высший и средний менеджмент» (33% приглашений на такие вакансии были сделаны людям указанной возрастной категории), «Финансы, бухгалтерия» (27%), «Безопасность» (25%), а также «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23%).

Соискателей в возрасте 51-60 лет чаще всего зовут на вакансии, которые относятся к профессиональным сферам «Безопасность» (17% приглашений), «Сельское хозяйство» (9%), а также «Добыча сырья», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 8%). Людей старше 60 лет чаще всего работодатели готовы видеть на позициях в сферах «Безопасность» (4%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (2%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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