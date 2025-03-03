Общество

Учебный подрыв льда провели на вододроме войсковой части в Псковском районе

В рамках подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с весенним половодьем, 4 марта в Псковском районе были проведены практические занятия по выполнению взрывных работ для ослабления и дробления ледяного покрова, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном казённом учреждении Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Фото здесь и далее: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»

Подрыв был организован на территории вододрома войсковой части 07264.

В учениях приняли участие специалисты аварийно-спасательной службы региона.