Общество

За обязательную верификацию возраста интернет-пользователей выступили 65% псковичей — опрос

Большинство псковичей согласно с необходимостью верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова, в том числе имеющие несовершеннолетних детей.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодательно регламентировать процесс верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. Сейчас ресурсы с маркировкой «18+» доступны любому пользователю, который поставит отметку о достижении возраста совершеннолетия.

58% псковичей поддерживают предложенную инициативу, среди родителей несовершеннолетних детей — 65%. В пользу верификации возраста интернет-пользователей чаще высказываются женщины, чем мужчины (66% против 51% соответственно). Больше сторонников инициативы среди тех, кто старше 45 лет, — 6 из 10 голосуют «за».

Каждый четвертый участник опроса (25%) — против предложения. По их мнению, это не принесет желаемых результатов: «Я против запретов, которые можно обойти», «Не вижу смысла, лишь продвигается идея контроля государства над каждым гражданином».