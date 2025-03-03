Общество

Владельцы рекламного экрана на площади Ленина в Пскове не смогли оспорить решение о его сносе

Владельцы рекламной конструкции на площади Ленина в Пскове не смогли добиться признания незаконным аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию конструкции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Арбитражный суд отказал обществу с ограниченной ответственностью «Городской формат» в признании незаконными постановлений «Об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного ООО "Городской формат" и "О демонтаже рекламной конструкции"».

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Напомним, между ООО «Городской формат» и КУМИ города Пскова был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по адресу: город Псков, площадь Ленина, на территории сквера, расположенной у здания ПсковГУ. В связи с наличием задолженности по внесению оплаты администрация города Пскова в апреле 2024 года уведомила ООО «Городской формат» об отказе от договора.

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Арбитражный суд Псковской области от 1 октября 2024 по делу №А52-2801/2024 односторонний отказ администрации от договора признал законным.

Рекламный экран на площади Ленина демонтировали 30 января.