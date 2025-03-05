Общество

«Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2025 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 марта. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним основные вызовы и угрозы 2025 года.

Как Псковская область будет жить по бюджету 2025 года? Какие расходы придется урезать и региону, и муниципалитетам? Каковы перспективы завершения СВО и как это отразится на нашем регионе? Есть ли шанс, что приграничное сотрудничество Псковской области с соседними странами возобновится? Ждет ли муниципальные образования Псковской области укрупнение путем объединения? Об этом и многом другом - в эфире.