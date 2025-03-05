Общество

Детские и спортивные площадки будут строить быстрее

В последние годы в законодательстве о контрактной системе стали появляться новые основания для изменения существенных условий контрактов, в основном в сфере строительства. По общему правилу цена контракта твердая, цену и другие условия тоже можно изменять лишь в определенных законом случаях. Это нужно, чтобы в первую очередь минимизировать риск выхода заказчиков за пределы лимитов бюджетных обязательств, напомнил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Практика показывает, что в некоторых контрактах должна быть гибкость: серьезные ценовые колебания, изменения структуры рынков нередко влияют на объективную возможность своевременно и качественно исполнить контракт. Это во многом справедливо для строительных работ, где в процессе их выполнения появляется необходимость корректировки проекта, изменения объемов и видов работ, — пояснил сенатор. — Коллеги из регионов нам сообщают, что данная проблематика также касается и близкой темы благоустройства территорий, в которой возникают похожие трудности».

Однако закон запрещает менять или добавлять новые виды работ и материалов в госконтракт на благоустройство. Но так как работы по благоустройству носят сезонный характер, все решения для их выполнения необходимо принимать оперативно.

Поэтому законопроект наделяет заказчика правом при исполнении контракта изменять объем или виды работ по благоустройству, но в пределах десяти процентов цены контракта. То есть заказчик сможет по согласованию с подрядчиком оперативно поправить контракт, не тратя время на новую закупку, уточнил Рябухин.

Если же заказчику требуются более серьезные изменения, то придется заключать новый контракт. Это ограничение связано с риском ухода от проведения закупочных процедур, заметил сенатор.

«Следующей новацией является возможность изменения срока выполнения работ по строительному контролю, если изменяется срок выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в процессе которых проводятся работы по строительному контролю. Необходимо отметить, что данные виды работ проводятся параллельно, поэтому логично, если при изменении основного контракта по строительству можно будет соответственно менять сроки и по связанному с ним контракту на строительный контроль», — сказал Рябухин.

Еще одна новелла законопроекта — возможность изменения существенных условий контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, которым могут выступать только органы исполнительной власти, государственные учреждения и унитарные предприятия или акционерные общества, акции которых на сто процентов принадлежат государству, пишет «Парламентская газета».

«Данные контракты носят эксклюзивный характер ввиду ограниченного количества таких поставщиков. В настоящее время по истечении контракта требуется повторное заключение с тем же самым поставщиком, а если возникает необходимость изменения существенных условий договора, то приходится расторгать контракт и заключать новый снова с тем же исполнителем. Сейчас аналогичная норма предусмотрена, например, по контрактам, заключаемым с естественными монополиями, по тем же причинам», — напомнил Рябухин.

Сейчас за изменение условий контракта, если оно не предусмотрено законодательством, должностное лицо могут оштрафовать, согласно части 3 статьи 7.30.2 КоАП, на сумму от 10 до 50 тысяч, юрлицо — от 100 до 300 тысяч рублей. А за изменение условий контракта, если это повлекло увеличение его цены, дополнительные расходы из бюджета, с должностного лица, согласно части 4 той же статьи, могут взыскать 1 процент стоимости контракта, но не менее 50 и не более 200 тысяч рублей, юрлицо может потерять на санкциях также 1 процент цены контракта, но не менее 200 и не более 400 тысяч рублей.