Общество

В РФ почти прекратились продажи российских SIM-карт иностранцам

Приезжающие в Россию иностранцы фактически прекратили покупать SIM-карты отечественных операторов, сообщил высокопоставленный источник на сотовом рынке и один из их крупных продавцов.

Это также подтверждает источник, близкий к компании-партнёру нескольких сотовых операторов. По его данным, в январе-феврале 2025 года продажи SIM-карт по иностранным паспортам снизились в пять раз по сравнению с последними месяцами 2024 года. В настоящее время речь идёт о единичных покупках SIM-карт мигрантами, как утверждает продавец, пишут «Известия».

«Снижение продаж SIM-карт иностранцам — это естественный результат ужесточения контроля за их оборотом в рамках борьбы с киберпреступлениями. При этом добросовестные иностранные граждане продолжают покупать симки по новым правилам. С 1 января 2025 года в России порядок покупки SIM-карт иностранцами стал более строгим», — сказали в Минцифры.

Новые меры направлены на борьбу с распространением серых SIM-карт и каналами их сбыта, а также на предотвращение мошеннических схем. Изменения не касаются россиян — речь идет только об иностранных гражданах и лицах без гражданства, добавили в ведомстве.