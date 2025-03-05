Общество

Почти в 50 регионах был превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

В Роспотребнадзоре сообщили, что с 24 февраля по 2 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10,4%. Одно из самых высоких превышений эпидпорога по России зарегистрировано в Карачаево-Черкесии — оно больше на 121%.

Рост, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по республике, произошел за счет взрослого населения 15 лет и старше. В этой группе этот показатель превышен на 182%, среди детей 3-6 лет — на 104%.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России закрыли более 1,3 тыс. школ в 53 регионах, 181 детское дошкольное учреждение в 31 регионе и 10 школ-интернатов, отметили в Роспотребнадзоре.

«Также частично закрыты почти 12 тыс. классов, 2,29 тыс. групп дошкольников, 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах», — добавили в ведомстве.

Занятия приостановили или перевели школьников на дистанционное обучение, например, в Пермском крае, Якутии, Псковской области, Коми, Удмуртии, Крыму, Севастополе и на Алтае, говорится в отчетах региональных управлений Роспотребнадзора, пишут «Известия».

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, по словам руководителя отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марины Бережной, связан с переменчивой погодой и резким похолоданием и может сохраниться до конца весны, пока не установится теплая погода.

Напомним, с 24 февраля по 2 марта в Псковской области выявили 5 593 случая ОРВИ.

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В целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области на неделе с 24 февраля по 2 марта были закрыты 75 классов в 25 школах.