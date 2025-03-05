Общество

Условия отбывания наказания улучшают в Псковской области

Руководство УФСИН России по Псковской области и председатели региональной Общественной наблюдательной комиссии Общественного совета при УФСИН обсудили аспекты взаимодействия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

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В рамках укрепления сотрудничества между пенитенциарным ведомством и общественными институтами состоялась рабочая встреча начальника регионального УФСИН Виктора Леонова с председателем общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николаем Червяковым и председателем Общественного совета при УФСИН Григорием Матвеевым. В мероприятии также принял участие помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Вячеслав Иванов.

Руководитель УФСИН подчеркнул значимость системы общественного контроля и открытость учреждений УИС области для представителей общественности. Он поблагодарил присутствующих за их участие в работе по ресоциализации осужденных и содействие освободившимся гражданам в реализации их прав.

Николай Червяков отметил постоянное улучшение условий отбывания наказания для осужденных во всех учреждениях Псковской области: ремонт коммунально-бытовых объектов, организацию питания в соответствии с установленными нормами, обеспечение доступности медицинской помощи.

В завершение участники запланировали посетить в предстоящем периоде все исправительные колонии, СИЗО и учреждения специального типа, предназначенные для отбывания наказания в виде принудительных работ, а также продолжить практику совместных выездов начальника УФСИН с членами ОНК, Общественного совета при УФСИН и руководством прокуратуры.