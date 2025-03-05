Общество

Очки или линзы носят почти 57% жителей Псковской области старше 15 лет — аналитики

Очки и линзы стали самыми распространенными средствами коррекции нарушений зрения среди жителей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В Псковской области 56,8% жителей в возрасте 15 лет и старше используют очки или контактные линзы. Об этом говорят данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году.

В сельской местности оптикой пользуются больше: с ее помощью корректируют зрение 52,6% мужского и 73,5% женского населения. Среди городских жителей очками или линзами пользуются 44,6% мужчин и 61% женщин.

Стоит отметить, что по данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2023 году в Псковской области 57,3% жителей региона в возрасте 15 лет и старше использовали очки или контактные линзы.