Стала известна программа псковского фестиваля «Весна XXV»

«Дневной дозор»: Хорошо ли убирали дороги и тротуары Пскова зимой?

Михаил Ведерников принял участие в заседании совета при полпреде по подготовке к 80-летию Победы

Годовщину отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отметили в Псковской области

В России в прошлом году уволился каждый второй опытный участковый — МВД