Стала известна программа псковского фестиваля «Весна XXV»

Стала известна программа фестиваля «Весна XXV», который состоится в Пскове 7-10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Основная часть мероприятий пройдет в торговых центрах «Акваполис» и «Максимус».
Программа фестиваля «Весна XXV»:
- 7 марта (пятница) – ТРК «Акваполис», с 10.00 пройдет весенняя ярмарка мастеров;
- 8 марта(суббота) – аквапарк «Акваполис», с 12.30 – «SPAсибо милые дамы!»;
- 8 марта(суббота) – ТЦ «Максимус», 13.00 – концерт Кристины Евдокимовой (Москва);
- 8 марта (суббота) – ТРК «Акваполис», 16.00 – Podium (модные показы);
- 9 марта (воскресенье) – ТК «ПИК60», 20.00 – Fashion Star Show (презентации коллекций);
- 9 марта (воскресенье) – кабаре-бар, 13.00 – мастер-класс по скетчингу маркерами от Евгении Морозовой, мероприятие пройдет по предварительной записи.
- 10 марта (понедельник) – кабаре-бар, 19.30 – шоу «Королевская рулетка», мероприятие пройдет по предварительной записи.
Вход на мероприятия свободный, за исключением мероприятий по предварительной записи.