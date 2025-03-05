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Общество

Стала известна программа псковского фестиваля «Весна XXV»

06.03.2025 11:22|ПсковКомментариев: 0

Стала известна программа фестиваля «Весна XXV», который состоится в Пскове 7-10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Основная часть мероприятий пройдет в торговых центрах «Акваполис» и «Максимус».

Программа фестиваля «Весна XXV»:

  • 7 марта (пятница) – ТРК «Акваполис», с 10.00 пройдет весенняя ярмарка мастеров;
  • 8 марта(суббота) – аквапарк «Акваполис», с 12.30 – «SPAсибо милые дамы!»;
  • 8 марта(суббота) – ТЦ «Максимус», 13.00 – концерт Кристины Евдокимовой (Москва);
  • 8 марта (суббота) – ТРК «Акваполис», 16.00 – Podium (модные показы);
  • 9 марта (воскресенье) – ТК «ПИК60», 20.00 – Fashion Star Show (презентации коллекций);
  • 9 марта (воскресенье) – кабаре-бар, 13.00 – мастер-класс по скетчингу маркерами от Евгении Морозовой, мероприятие пройдет по предварительной записи.
  • 10 марта (понедельник) – кабаре-бар, 19.30 – шоу «Королевская рулетка», мероприятие пройдет по предварительной записи.

Вход на мероприятия свободный, за исключением мероприятий по предварительной записи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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