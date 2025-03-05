Общество

18 тонн сливочного сыра без необходимых документов пытались провезти через границу Псковской области

На российско-латвийской границе в Псковской области государственный инспектор управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 18,1 тонны плавленого сливочного сыра, выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе документарного контроля установлено, что отсутствует разрешение комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз подконтрольной продукции, произведённой молдавским предприятием и следующей автотранспортом через МАПП «Бурачки».

Ввоз более 18 тонн сливочного сыра на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза, продукция возвращена на сопредельную территорию.