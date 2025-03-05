Общество

«Ростелеком» поможет псковским компьютерным клубам развить киберскорость

«Ростелеком» объявил о запуске тарифных планов на интернет, разработанных специально для киберклубов. Интернет для компьютерных и игровых клубов и киберарен от «Ростелекома» обеспечивает быструю скорость передачи данных, высокое разрешение, отсутствие задержек и надежное соединение, отвечая всем требованиям любителей гейминга и киберспорта. Новая линейка тарифов дает возможность подключить интернет скоростью до 2 Гбит/с и получить специальное предложение при приобретении годового плана.

Новые тарифы уже подключили владельцы компьютерных клубов и киберарен в 40 регионах России.

«В современных условиях киберклуб — не просто место для проведения досуга, а реальная платформа для развития киберспорта, – уверена директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова. – Новые тарифные планы, обеспечивающие максимальную скорость и стабильность интернет-соединения, позволят владельцам киберклубов не только привлекать новых клиентов, но и укреплять свои позиции на рынке, создавая лучшие условия для подготовки и проведения соревнований».

Популярность компьютерных и игровых клубов в России в последние годы возросла. По оценке Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, их число увеличилось не только в Москве и Санкт-Петербурге (прирост по сравнению с прошлым годом составил 17% и 23% соответственно), более двух третей таких пространств расположены именно в регионах, за пределами крупных городов. Кроме того, компьютерные клубы становятся быстрорастущим направлением в сегменте малого и среднего бизнеса. Лояльная аудитория и устойчивый интерес к киберспорту создают новые возможности для предпринимателей, позволяя им не только выйти на рынок, но и успешно конкурировать в этой динамично развивающейся индустрии.

Узнать больше о тарифах «Киберскорость» и других предложениях для компьютерных клубов можно на сайте «Ростелекома».

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