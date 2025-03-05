Общество

Россиянам хотят разрешить раз в пять лет уходить на кредитные каникулы

Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в случае принятия инициативы, смогут получить возможность раз в пять лет уходить на полгода на кредитные каникулы, чтобы решить финансовые проблемы.



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«Будем рассматривать инициативы, связанные с кредитными каникулами. Речь идет о том, чтобы позволить гражданам раз в пять лет уходить на эти каникулы, чтобы, если они такое решение примут, в течение полугода можно было, не обслуживая кредит, решить финансовые вопросы для его дальнейшего обслуживания. С Правительством мы договорились, что эту норму надо записать в законе», - прокомментировал новость председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

С 1 марта у россиян появилась возможность оформить самозапрет на кредиты. Это касается всех кредитных инструментов, в том числе кредитных карт. По данным минфина, этим уже воспользовались около двух миллионов человек, сообщили в парламентской газете.