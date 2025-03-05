Общество

В Госдуме предложили увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка до 50 тыся рублей

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект, который увеличит размер единовременного пособия при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе партии.

«Новым законопроектом СРЗП предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тыс. рублей. Инициативу сегодня руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов совместно с коллегами вносит в Госдуму», — говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», направленных на увеличение размера единовременного пособия при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей. В настоящее время размер такого пособия без учёта индексации составляет 8 тысяч рублей.

«На сегодня, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет почти 27 тыс. рублей. При этом некоторые регионы вводят собственные доплаты: где-то это 30 тыс., где-то 3,5 тыс., а где-то дополнительных выплат нет вообще», — рассказал Сергей Миронов, пишет ТАСС.

По мнению автора законопроекта, это создает неравные условия для семей, проживающих в разных регионах.

«Получается, в одном регионе рожать выгоднее, чем в другом. А нам необходимо повышать рождаемость по всей России», — добавил он.

Миронов отметил, что на реализацию инициативы потребуются дополнительные расходы бюджета в размере 30 млрд рублей.