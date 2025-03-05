Общество

Доходы Telegram-ботов для «пробива» оценили в 15 млрд рублей

Число активных пользователей Telegram-ботов, торгующих персональными данными, оценивается в 1,2 — 1,5 млн человек, а годовые доходы владельцев таких сервисов – в сумму около 15 млрд рублей, рассказал директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Средний пользователь тратит на ботов от 5 до 20 тыс. рублей в год. Соответственно примерный оборот рынка — 15 млрд рублей», — полагает эксперт.

По мнению владельца сервиса «Глаз бога» Евгения Антипова, такая оценка количества пользователей достаточно точная. Однако он не согласен с предполагаемыми расходами среднего пользователя. По его словам, сумма завышена на порядок. Но достоверно оценить рынок «пробива» сложно, так как он неоднороден, пишут «Известия»

После того, как в декабре 2024 года вступила в силу ст. 272.1 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение и использование персональных данных, под нее подпала и деятельность подобных Telegram-ботов. В конце февраля крупнейший из них — «Глаз бога» — приостановил работу.

«Закрытие крупных российских сервисов, в частности «Глаз бога», может привести к тому, что российские пользователи продолжат искать доступ к информации, полагая, что она должна быть всеобъемлющей и недорогой. В результате они могут обратиться в том числе к украинским сервисам», — полагает Бедеров.

По его мнению, это, в свою очередь, может привести к новым утечкам в интересах иностранных спецслужб, внедрению вредоносных программ на устройства российских пользователей, а оплата услуг украинских ботов может быть расценена как финансирование терроризма.